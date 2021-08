Vales para manuais escolares, portugueses retirados de Cabul e outros destaques da manhã TSF

© Octavio Passos/Global Imagens

As regras previstas para na segunda fase do plano de desconfinamento do governo entram esta segunda-feira em vigor, com exceção do fim da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, cuja lei vigora até 12 de setembro. O setor da restauração é um dos maiores beneficiados, já que a partir de hoje os restaurantes, cafés e pastelarias passam a poder ter até oito pessoas por grupo no interior dos espaços e até 15 pessoas por grupo em esplanadas.

Estão todos de parabéns" os 148 mil jovens, dos 12 aos 15 anos, que se foram vacinar durante o fim de semana, depois de, há uma semana, mais de 150 mil adolescentes com 16 e 17 anos também terem recebido a vacina. É o que defende Margarida Gaspar de Matos, coordenadora da task force na área da comunicação e especialista em comportamento dos jovens. A especialista enaltece a adesão dos jovens ao processo de vacinação e avalia que estas faixas etárias têm dado lições de cidadania a alguns adultos.

Um guarda afegão foi morto esta segunda-feira, no aeroporto de Cabul, num tiroteio que levou à intervenção das forças alemãs e norte-americana, anunciou o exército alemão. "Houve uma troca de tiros entre guardas afegãos e atacantes não identificados na porta norte do aeroporto de Cabul. Um guarda afegão morreu e três ficaram feridos", indicou a mesma fonte, na rede social Twitter. Noutro plano, a operação de retirada dos afegãos que trabalharam com países ocidentais está em curso e pode não ser finalizada até 31 de agosto, o prazo estipulado para a saída dos norte-americanos do Afeganistão. Joe Biden, questionado sobre a pressão de alguns aliados, que pedem a Washington que prolongue para lá do previsto a estadia em território afegão, confirmou que há um debate entre a Casa Branca e os chefes militares acerca da extensão do período de transição. É uma hipótese prontamente rejeitada pelos taliban, que fizeram saber já que não querem os norte-americanos no território além do prazo estabelecido.

Quotas obrigatórias e uma estratégia comum são ideias defendidas pelos eurodeputados portugueses Isabel Santos e Paulo Rangel, como forma de fazer face ao fluxo migratório com origem no Afeganistão. A Áustria recusa receber qualquer refugiado e a Eslovénia, que se encontra atualmente na presidência rotativa da União Europeia, afirma que cada país deve decidir o que quer fazer, e que a Europa não abrirá corredores humanitários para estas pessoas, para evitar cometer os mesmos erros do passado.

Cerca de 10 milhões de crianças precisam de assistência humanitária no Afeganistão, quando enfrentam problemas de desnutrição ou violação dos seus direitos, alertou esta segunda-feira a Unicef, garantindo que a instabilidade no país não impedirá a organização "de continuar no terreno". Noutro plano, para acelerar a retirada de pessoas do Afeganistão, os Estados Unidos da América estão a recorrer à aviação civil. São 18 aviões de seis companhias aéreas privadas requisitados pelo governo para ajudar o exército dos Estados Unidos a retirar americanos e afegãos.

Já foram retirados do Afeganistão todos os 20 portugueses que se encontravam no país. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, deu por "concluído" essa ação, em declarações à TSF. Há uma semana, 12 dos cidadãos tinham já abandonado o país, mas pensava-se que o total seria de 16 portugueses em território afegão.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou em julho 9,5% em termos homólogos e 2,4% face a junho, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). Também o número de casais com ambos registados como desempregados recuou 12,4% em julho face ao mesmo mês de 2020, para 5.746, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os vales para a aquisição dos manuais escolares dos alunos dos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos das escolas públicas começam esta segunda-feira a ser disponibilizados. Depois da distribuição dos vales para os alunos dos anos de continuidade, começa agora a distribuição de senhas para os estudantes que vão iniciar um novo ciclo. Para aceder aos vales, os encarregados de educação devem registar-se na plataforma MEGA ou descarregar a app "Edu Rede Escolar", onde os vales ficam disponíveis a partir do momento em que as escolas exportam todos os dados necessários para a plataforma.