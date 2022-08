Valor mais elevado desde 2014. Dívida total do SNS atinge 2,3 mil milhões de euros em junho

© Artur Machado/Global Imagens

A dívida total do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiu, em junho, o valor mais elevado desde 2014: 2,3 mil milhões de euros. Os dados são avançados, esta segunda-feira, pelo jornal Público, que consultou o portal do SNS.

A informação disponível mostra também que mais de 59 por cento do total corresponde à dívida vencida, ou seja, pagamentos em atraso. Neste aspeto, junho de 2022 é o segundo pior mês de que há registo. Pior só mesmo fevereiro de 2018, em que a dívida atrasada representava mais de 70 por cento do valor global.

Ao Público, a Administração Central dos Sistemas de Saúde explica que os valores de junho ainda não incluem as verbas previstas no Orçamento do Estado para o setor, uma vez que o orçamento só entrou em vigor em julho.

"Com a aplicação do OE 2022, em julho foram atualizados em cerca de 292,8 milhões de euros os montantes transferidos para as entidades do SNS, prevendo-se que este reforço financeiro se reflita na diminuição da dívida total a julho", afirma a mesma fonte, que espera que o reforço orçamental de 700 milhões de euros resulte numa redução da dívida total do SNS.