"Vamos apertar mais as regras", avisa novo coordenador da vacinação contra a Covid

Bastaram poucos minutos para o novo coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, deixar um aviso a quem tem desrespeitado as prioridades na vacinação: "Vamos apertar mais as regras."

Foi ainda na rua, e à porta do ministério da Saúde - onde tinha estado reunido com Marta Temido - que confirmou ser o novo coordenador. "Se não me sentisse capaz, não tinha aceitado o desafio" de suceder a Francisco Ramos, garantiu.

"É mais um sinal do apoio das Forças Armadas a este processo", adiantou o novo responsável em declarações aos jornalistas no local. "Estou confiante de que vamos conseguir ajudar a população portuguesa a vacinar-se", garantiu.

O tal aviso chegava logo de seguida. Depois de ter afirmado que bastava ter ocorrido um único caso de vacinação indevida para ser "lamentável", Gouveia e Melo realçou que é preciso promover uma "análise estatística" dos desvios às prioridades de vacinação.

"Vamos apertar mais as regras", garantiu, quando questionado, recusando-se a adiantar quaisquer outros pormenores.

Numa primeira projeção daquilo que vai ser a reforçada participação das Forças Armadas neste processo, o vice-almirante realçou que os militares prestam um "silent service (serviço silencioso)" ao país, mas sublinhou que a responsabilidade de colocar em prática o plano de vacinação continua a ser do ministério da Saúde.

"Vamos tentar, com a nossa cultura militar, mas com o ministério da Saúde, responder da melhor forma aos anseios de todos os portugueses", explicou.

Sem querer comentar diretamente a demissão de Francisco Ramos, o vice-almirante considerou que o coordenador demissionário teve uma atitude "muito honrada". Quaisquer outras explicações, deixou-as para o próprio.

O Governo nomeou, esta quarta-feira, o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo como coordenador da Task Force do Plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal. "O Vice-Almirante já integrava a equipa que agora passa a coordenar, assumindo funções de imediato", lê-se num comunicado enviado às redações.

No início de janeiro de 2020, Henrique Gouveia e Melo tomou posse como adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Demissão após "irregularidades" na vacinação no Hospital da Cruz Vermelha

O coordenador da 'task force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Francisco Ramos, demitiu-se do cargo, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o Ministério esclareceu que a demissão de Francisco Ramos decorre de "irregularidades detetadas pelo próprio no processo de seleção de profissionais de saúde no Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, do qual é presidente da comissão executiva".

Numa declaração enviada às redações, Francisco Ramos acrescentou que as irregularidades diziam respeito ao processo de seleção para vacinação de profissionais de saúde daquele hospital.

A demissão ocorre numa altura em que são públicas diversas situações de vacinação indevida de várias pessoas em várias regiões do país e no dia em que arranca a vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, numa fase que abrange cerca de 900 mil portugueses.

