"Vamos continuar aqui." Motociclistas não acreditam no cancelamento da concentração de Faro

Motociclistas provenientes de vários pontos do país e também do estrangeiro já se encontram em Faro para a festa do fim de semana. Sara e Carlos têm uma enorme bandeira espanhola junto às suas tendas. Vieram com um grande grupo de espanhóis para a concentração de motos de Faro. Foram apanhados de surpresa pelas notícias e nem acreditam que o evento possa ser cancelado devido ao elevado risco de incêndio.

"Não acredito que um evento como este possa ser cancelado tão facilmente, já teriam avisado antes se fosse para ser cancelado. Vamos continuar aqui", garantem.

Este casal fez 1200 quilómetros, mas há quem venha de muito mais longe. Domme e um grupo de amigos deslocaram-se desde o centro de França. Já têm tudo montado no acampamento e também não estavam à espera deste revés.

"Disseram-nos que nos próximos anos a concentração podia já não se realizar, mas não este ano. Vamos divertir-nos à mesma, temos um bom grupo de franceses, vamos divertir-nos."

A maior parte dos motards que já se encontram no recinto asseguram que não saem e ficarão ali, mesmo que não se realize a concentração de motos. No local, também tudo continua como nada se passasse. O palco está montado, colocam-se ainda bares, restaurantes, casas de banho e ultimam-se os preparativos.

David Costa, que se juntou a amigos de diferentes zonas do país, há muitos anos que vem à concentração internacional de motos, e considera que este evento devia ser uma exceção à lei.

"Acredito que não é uma questão de exceção, tem lógica se houvesse a concentração, porque temos as condições todas", afirma.

Nas próximas horas, a câmara de Faro, o moto clube e o Ministério da Administração Interna têm uma reunião marcada, da qual poderá sair uma decisão final sobre a realização deste evento.