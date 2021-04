Vão arrancar as obras da linha circular do Metro de Lisboa. Trabalhos terminam em 2024

Metro de Lisboa © André Luís Alves / Global Imagens

Por Nuno Guedes 14 Abril, 2021 • 07:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo assina esta quarta-feira o auto de consignação para avançar de imediato com as obras de expansão do Metropolitano de Lisboa e construir a nova linha circular que será inaugurada no final do primeiro semestre de 2024, ligando a estação do Rato ao Cais do Sodré e acrescentando, à rede, duas novas estações (Estrela e Santos).

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Matos Fernandes, fala numa obra fundamental para garantir uma grande capacidade de transporte no coração de Lisboa, "com comboios a passarem a cada três minutos e meio, servindo um dos principais nós de entrada na cidade, o Cais do Sodré", através da Linha de Cascais e dos barcos vindos da Margem Sul.

Matos Fernandes detalha à TSF como será o mapa da rede do Metro de Lisboa em 2024 00:00 00:00

O investimento nesta linha circular chega aos 210 milhões de euros e o governante detalha que as obras não devem praticamente afetar o normal funcionamento do metropolitano.



Mais linha vermelha e metro ligeiro Odivelas-Loures



Em paralelo, apesar de ainda não estarem tão adiantadas, o Governo apresenta esta quarta-feira outras duas obras: a expansão da linha vermelha do Metro de Lisboa até Alcântara, passando pelas Amoreiras e por Campo de Ourique; e o futuro metro ligeiro de superfície entre Odivelas e Loures.

Quer a expansão da linha vermelha do metro quer a obra do novo metro ligeiro estarão concluídas no final de 2026, sendo que no último caso o objetivo é servir as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, mas também, no concelho de Odivelas, as freguesias de Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, Odivelas, Ramada e Caneças.

A ideia é ter uma linha num corredor em "C" que ligará o Hospital Beatriz Ângelo ao Infantado, com interface e transbordo para Lisboa na estação de metro de Odivelas.