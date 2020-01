Vão ficar de quarentena? Portugal ainda está a estudar caso de repatriados de Wuhan

Marta Temido, Ministra da Saúde © Pedro Correia/Global Imagens

A ministra da Saúde explica que ainda está a ser estudado o procedimento a adotar no caso dos portugueses provenientes da cidade portuguesa de Wuhan que regressem a Portugal.

Esta manhã partiu para a China um avião fretado pela União Europeia para recolher cerca de 350 europeus que vivem na China, mas ainda não foi confirmado oficialmente se os portugueses vão embarcar neste voo.

Mesmo que não apresentarem sintomas, vários residentes de Wuhan que têm regressado ao seu país de origem têm sido mantidos num local em confinamento por 14 dias, a duração máxima estimada da incubação da doença, para garantir que não foram infetados pelo vírus.

Questionada se Portugal vai adotar uma medida semelhante, Marta Temido diz que a situação ainda terá de ser avaliada.

"A designada quarentena, do confinamento a um espaço de isolamento, seja ele um espaço domiciliário ou outro, ainda está a ser estudada e preparada porque depende da condição clínica destas pessoas e do seu historial anterior."

Quando chegarem a Portugal os portugueses vão ser submetidos a uma consulta com um médico da autoridade de saúde que vai proceder a "um inquérito epidemiológico e sobre a história clínica recente, de forma a garantir que qualquer suspeita é logo identificada e encaminhada adequadamente".

Já esta manhã na TSF, a diretora-geral da Saúde explicou também que o estado de saúde dos portugueses terá de ser avaliado à chegada.

A propósito da viagem do avião fretado pela União Europeia para repatriar 350 europeus na China, Graça Freitas disse que ainda estava à espera de ser informada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros sobre quando e onde vão chegar os repatriados para serem recebidos pelas autoridades de saúde. "É informação de que precisamos para poder apoiar as pessoas."

Ouça as declarações de Graça Freitas na TSF

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.