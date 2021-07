Delta domina em todas as regiões e é responsável por 100% dos casos em Lisboa e Algarve

Porto © LUSA

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge refere esta terça-feira, no relatório de monitorização de diversidade genética do coronavírus, que a variante Delta (B.1.617.2), inicialmente detetada na Índia, já é a mais prevalente em Portugal, atingindo uma frequência relativa de 88.6% na semana de 28 junho a 4 julho, e de 100% em Lisboa e Vale do Tejo.

O INSA avança ainda que a variante Delta apresenta já uma prevalência de 100% nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, de 88,2% no Norte, de 81,8% no Centro, de 95% no Alentejo, de 62,5% nos Açores e de 79,2% na Madeira.

Esta variante já se tornou dominante em todas as regiões. São ainda assinalados 56 casos em que a variante apresenta a mutação adicional K417N na proteína Spike, embora o relatório evidencie a "tendência decrescente" desta mutação.

A frequência das variantes Beta (B.1.351) e Gamma (P.1), detetadas inicialmente na África do Sul e no Brasil (Manaus), respetivamente, "mantém-se baixa e sem tendência crescente (inferior a 1%) nas últimas amostragens a nível nacional". Não se detetaram novos casos da variante Lambda (C.37), a qual apresenta circulação vincada nas regiões do Peru e do Chile.

Tornou-se uma variável de interesse a B.1.621, encontrada inicialmente na Colômbia, com uma frequência relativa média de 1% nas últimas semanas. Esta variante "apresenta várias mutações na proteína Spike, que são partilhadas com algumas das variantes de preocupação", de acordo com o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

No âmbito do estudo iniciado em abril de 2020 sobre diversidade genética do SARS-CoV-2, foram analisadas 11.386 sequências do genoma do coronavírus, obtidas de amostras colhidas em mais de 100 laboratórios, hospitais e instituições, representando 290 concelhos de Portugal.

Em junho, o instituto anunciou um reforço da vigilância das variantes do vírus que causa a Covid-19 em circulação em Portugal, através da sua monitorização em contínuo.

Esta nova estratégia permite uma melhor caracterização genética do SARS-CoV-2, uma vez que os dados serão analisados continuamente, deixando de existir intervalos de tempo entre análises, que eram dedicados, essencialmente, a estudos específicos de caracterização genética solicitados pela saúde pública.

