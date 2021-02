Variante do Reino Unido tem prevalência de 43% nos novos casos

O estado de emergência foi renovado até 01 de março © Luca Zennaro/EPA

Por Lusa 11 Fevereiro, 2021 • 19:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A variante associada ao Reino Unido tem neste momento uma prevalência de 43% no número de novos casos de Covid-19 registados em Portugal, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, em conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

António Costa sublinhou que as novas variantes da Covid-19 são um risco que Portugal não deve descurar.

"O segundo risco que é novo e que não devemos descurar é que têm vindo a multiplicar-se as variantes aos vírus. Algumas infelizmente ainda não detetadas em Portugal, algumas detetadas em Portugal em número absolutamente confinado, mas outras porém, como a chamada variante britânica, tem tido uma larga prevalência no número de novos casos no nosso país", disse António Costa.

O chefe do executivo falava no final do Conselho de Ministros que esteve reunido para decidir as novas medidas para o estado de emergência, cuja autorização para a renovação até 01 de março foi aprovada esta quinta-feira pelo Parlamento.

Segundo o primeiro-ministro, a variante detetada no Reino Unido tem "uma prevalência neste momento de 43% no número de novos casos existentes no país".

"Ninguém sabe, ninguém pode garantir, nem ninguém pode evitar que novas variantes venham a surgir", alertou António Costa, sublinhando que os portugueses têm de ter "consciência que a situação ainda é extremamente grave", o que exige o prolongar das atuais medidas de confinamento.

O primeiro-ministro disse ainda que "o número de pessoas a ser vacinadas será menor do que inicialmente previsto" e, neste momento, está a viver-se "uma fase em que há várias novas variantes que exigem cuidado redobrado".

Em Portugal, morreram 14 885 pessoas dos 778 369 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19