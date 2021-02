Variante semelhante à da Califórnia preocupa, "erro" no Natal e outros destaques TSF

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 10 Fevereiro, 2021 • 21:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há um novo foco de preocupação ligado à pandemia em Portugal. Os especialistas do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) revelaram - e mostraram-se mesmo surpreendidos - com o crescimento de uma variante do SARS-CoV-2 que apresenta semelhanças com a que ficou conhecida como a variante da Califórnia. Além de apresentar maior transmissibilidade, esta variante do coronavírus é também mais resistente aos anticorpos, como explicou à TSF o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia.

No Parlamento, o diretor de infecciologia do Hospital Curry Cabral confessou aos deputados da Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia de Covid-19 que cometeu "um erro" ao não prever os efeitos do Natal português na pandemia. Fernando Maltez não deixa, no entanto, de apontar também falhas ao Governo.

Também na Assembleia da República já está o decreto presidencial que renova o estado de emergência até ao dia 1 de março. Uma das novidades passa pelas paredes de muitos portugueses: Marcelo prevê o controlo do barulho nos prédios.

O mesmo decreto prevê também um regresso faseado às aulas presenciais "com base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública".

O dia foi também de reconhecimento, não de um erro, mas de uma herança nefasta da pandemia. A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que a pandemia vai deixar um "rasto pesado sobre aquilo que é a saúde mental de todos nós".

Apesar dos erros do passado e das consequências que a pandemia ainda pode trazer no futuro, ​​​​​​​a Direção-Geral da Saúde (DGS) adiantou ao início desta noite as principais linhas da nova estratégia de testagem para travar a pandemia nos próximos meses. Por exemplo, os testes são alargados a todos os contactos de um infetado, sejam eles de alto ou baixo risco. Está tudo aqui:

E o que acontece depois de tudo isto? Apesar de ainda não ser possível levantar totalmente o véu, o presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo adianta à TSF que é de esperar uma "espécie de vingança do consumo".

Num futuro mais próximo há que preparar as eleições autárquicas, que acontecem entre setembro e outubro. Tendo em conta a pandemia em Portugal, duas distritais do PSD e o próprio presidente do partido, Rui Rio, já vieram dar conta da necessidade de ponderar um adiamento. O PS responde que é prematuro.