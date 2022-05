Varíola dos macacos chega a Portugal, dispara procura pelas urgências e outros destaques TSF

© Artur Machado / Global Imagens

O monkeypox, ou a varíola dos macacos, chegou a Portugal. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, foram identificados cinco casos entre mais de 20 suspeitos. Esta é uma doença viral rara semelhante à varíola, mas geralmente menos grave.

Saiba tudo sobre esta doença e a que sintomas deverá estar atento aqui:

A pandemia volta a estar em destaque na atualidade informativa. A Covid-19 está a deixar os hospitais portugueses com uma procura elevadíssima nos serviços de urgência. Com mais de 200 profissionais de saúde infetados, o Hospital de São João, no Porto, está a equacionar a ativação do nível três do plano de contingência. Nélson Pereira, diretor da unidade de urgência de medicina interna, pede também que se tomem medidas extraordinárias.

Já os atendimentos nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, atingiram o valor mais alto desde o início da pandemia, com 800 doentes. Contudo, quase dois terços eram não Covid.

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge mostram que a linhagem BA.5 da variante Ómicron tem apresentado uma frequência relativa "marcadamente crescente", estimando-se que já seja dominante em Portugal.

A manhã desta quarta-feira fica também marcada pela formalização do pedido de adesão à NATO pela Finlândia e a Suécia. O secretário-geral da Aliança Atlântica fala num "passo histórico". À TSF, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel defende que a entrada da Suécia e da Finlândia na NATO vai dar mais músculo à aliança e acabará por ser a base do pilar europeu da NATO.

A Rússia anunciou que se renderam quase 960 soldados ucranianos que estavam na fábrica de Azovstal, em Mariupol. As autoridades ucranianas ainda não se pronunciaram sobre estes dados.

O ginasta russo Ivan Kuliak foi suspenso por um ano pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) por ter exibido, durante a Taça do Mundo de Doha, um símbolo utilizado pelo exército russo na invasão à Ucrânia. Kuliak tem 21 dias para recorrer da sanção e deverá ainda devolver a medalha de bronze que conquistou na prova de paralelas assimétricas bem como o prémio monetário que recebeu.

Com as grandes marcas abandonar o mercado na Rússia, Moscovo quer ressuscitar um carro da era soviética, o Moskvich. A fábrica da Renault em Moscovo vai passar a ser usada para fabricar automóveis desta marca, que operou na União Soviética entre 1930 e 1991. O objetivo é passar a produzir carros da marca Moskvich aproveitando a força de trabalho existente e usando peças produzidas por empresas russas.

Voltando a Portugal, um grupo de 18 mulheres de diferentes quadrantes políticos e muitas ligadas ao Direito assinaram uma carta aberta a pedir a consagração da violação como crime público, considerando ser o caminho para proteger as vítimas e assegurar a sua liberdade, idoneidade e autodeterminação. À TSF, Isabel Moreira está contra essa possibilidade. A deputada do PS defende que a lei já é equilibrada em defesa da vítima e que a classificação como crime público implica sempre a exposição da vítima, por vezes, contra a sua vontade.

Na China, informações de uma caixa negra recuperada após a queda do Boeing 737-800, que vitimou 132 pessoas, sugerem que uma pessoa na cabine tenha causado deliberadamente o acidente, revelou o Wall Street Journal. O jornal avança que os dados recolhidos da caixa negra apontam que uma pessoa ativou os comandos que causaram a queda do aparelho da companhia China Eastern.

Por fim, um homem japonês recebeu, por engano, 46,3 milhões de Ienes (340 mil euros) de ajuda para o impacto da Covid-19 nas famílias da cidade de Abu. Em poucos dias, confessou que gastou tudo em apostas online.