Vários mortos em centro comercial na Ucrânia, o primeiro dia da Conferência dos Oceanos e outros destaques TSF

Um ataque a um centro comercial na cidade ucraniana de Kremenchuk, esta segunda-feira, matou pelo menos 13 pessoas e feriu outras 50. O ataque foi inicialmente denunciado pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que garantia haver "mais de mil" civis no local aquando do impacto do míssil.

No primeiro dia da Conferência dos Oceanos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, comprometeu-se a manter um empenho pessoal na proteção dos oceanos para lá do fim do mandato em Belém e saudou que, em Lisboa, esteja a contrariar-se uma "moda".

Por Lisboa andou também um super-herói disfarçado de ator. O Aquaman esteve presente no primeiro dia da conferência e revelou que vai discursar perante as Nações Unidas... no grande ecrã.

Aqui pode rever os principais momentos do primeiro dia da conferência:

O Governo reconheceu oficialmente que Portugal continental está em seca severa ou extrema. Num despacho assinado pela ministra da Agricultura, o executivo identifica um "agravamento significativo nos meses de maio e junho".

Vinte e dois dos 27 arguidos do processo Hammerskins foram condenados a penas entre os seis meses e os nove anos de prisão, tendo sete destas penas cumprimento efetivo.

Cansaço, nervosismo ou stress são alguns dos sintomas que os estudantes do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, identificam enquanto alunos da instituição. Muitos recorrem ao gabinete de psicologia, mas "não conseguem aceder imediatamente" ou, "em situações mais evidentes, têm de esperar seis meses pela primeira consulta".

O tenista português Nuno Borges conquistou um lugar no quadro principal do torneio de Wimbledon ao beneficiar da desistência de Marin Cilic.