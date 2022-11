Vários túneis da cidade do Porto fechados para manutenção nos próximos dias

Túnel das Antas, no Porto © Reprodução Google Maps

Três túneis da cidade do Porto vão estar fechados durante a noite e madrugada de vários dias até ao final do mês.

A Câmara Municipal do Porto anunciou que os túneis de Faria Guimarães, das Antas e Goelas de Pau vão receber "manutenção técnica" nos próximos dias.

O primeiro a fechar é o túnel Goelas de Pau, que liga a Avenida Fernão de Magalhães à Praça das Flores, já na noite desta quarta-feira, das 20h00 às 06h00 de quinta-feira.

No dia seguinte, é a vez de o acesso ao túnel de Faria Guimarães, no centro da cidade, estar proibido entre as 22h00 desta quinta-feira até às 08h00 de sexta.

O último é o túnel das Antas, que liga a Avenida Fernão de Magalhães à VCI junto ao Estádio do Dragão, estará encerrado ao trânsito de 28 (segunda-feira) a 30 (quarta-feira) deste mês, entre as 22h00 e as 06h00.

O objetivo, de acordo com a câmara, é "garantir as necessárias condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos".

A autarquia explica que os três túneis "decorrem no âmbito de uma série de intervenções" em 15 túneis e pontes da cidade que implicam um investimento de 1.204.896,50 euros.

Os túneis do Porto que estarão fechados nos próximos dias:

Túnel Goelas de Pau - das 20h00 do dia 23 às 06h00 do dia 24 de novembro;

Túnel de Faria Guimarães - das 22h00 do dia 24 às 06h00 do dia 25 de novembro;

Túnel das Antas - de 28 a 30 de novembro, entre as 22h00 da noite e as 06h00.