Vários voos de e para a Madeira cancelados ou desviados

Por Gonçalo Teles 05 Junho, 2023 • 17:19

A passagem da depressão Oscar pela Madeira já obrigou, esta segunda-feira, ao cancelamento ou desvio de vários voos com partida e chegada prevista ao aeroporto Cristiano Ronaldo.

De acordo com o site oficial do aeroporto, consultado pelas 17h15, foram cancelados pelo menos quatro voos desde as 12h00 e outros seis foram desviados para destinos como Tenerife, Porto, Lisboa e Faro, de acordo com o site flightradar24.

Em termos de partidas, foram cancelados dois voos - um para o Porto e outro para Lisboa - e há já quatros voos cuja partida foi movida em várias horas ou até adiada, como é o caso de um voo para Praga que só vai realizar-se esta terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a precipitação no arquipélago da Madeira, que está sob aviso vermelho, será mais intensa a partir das 18h00, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil.

Na informação divulgada após uma reunião entre o dispositivo operacional, a Proteção Civil adiantou que foram "reforçadas as equipas dos diversos agentes com capacidade para fazer face às ocorrências que possam surgir no período mais crítico, com elevado grau de prontidão".

O IPMA colocou a costa sul e as zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho (o mais grave), desde as 15:00 de hoje e durante 24 horas, devido às previsões de "chuva forte e persistente", numa depressão batizada de Óscar.