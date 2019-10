Vegetarianismo. A quebra de mitos pode começar na cantina da escola

A autora defende a introdução de uma dieta vegetariana nas escolas, sem que seja necessário fazer alterações drásticas © Pixabay

Por Catarina Maldonado Vasconcelos com Sara de Melo Rocha 01 Outubro, 2019 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda há muitos mitos relacionados com a alimentação vegetariana que têm de ser desconstruídos, e isso pode começar nas cantinas das escolas portuguesas. No dia mundial do vegetarianismo, a nutricionista Sandra Silva explica à TSF as mudanças que poderão ser feitas.

Pub Pub

Sandra Silva é coautora de vários manuais editados pela Direção Geral de Saúde, e garante que a dieta vegetariana é saudável também para as crianças com muitos benefícios para a saúde. "As crianças que têm uma alimentação vegetariana têm um menor risco de, na idade adulta, desenvolver problemas como cancro, obesidade, hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares", explica a nutricionista, e fundamenta: "Há benefícios para a saúde em adotar esse regime alimentar, porque as crianças tendem depois a ter uma alimentação mais saudável em que optem mais por leguminosas e menos por gorduras saturadas."

Pub Pub

A nutricionista, ouvida pela jornalista Sara de Melo Rocha, explica quais os benefícios para as crianças do regime alimentar 00:00 00:00

A autora defende a introdução de uma dieta vegetariana nas escolas, em que não seja necessário fazer alterações drásticas, "sem exigir um grande investimento das escolas, grandes conhecimentos ou materiais específicos". "Numa cantina da escola, nós podemos até fazer uma ementa vegetariana o mais parecida possível com uma ementa que não é vegetariana, mantendo os acompanhamentos e substituindo a carne e o peixe por alimentos como as leguminosas (grão-de-bico, favas, lentilhas ou tofu)", refere.

Afinal, o que é possível fazer nas cantinas? Sandra Silva responde 00:00 00:00

Naquele que é o dia mundial do vegetarianismo, a nutricionista apela a um maior esclarecimento e a um fomento de opções vegetarianas nos restaurantes para combater o estigma muitas vezes associado a esta dieta.