Com 100 hectares, entre Lisboa e Loures, será um dos recintos principais da JMJ.

Por Ana António 11 Jul, 2023 • 14:35

Em contagem decrescente para a jornada Mundial da Juventude continuam as obras no Parque Tejo.

No dia 6 de julho foi inaugurada a ponte ciclopedonal sobre o Rio Trancão. A cobertura do altar-palco foi colocada no dia 8 de julho.

O Papa Francisco estará no Parque Tejo a 5 e 6 de agosto.

