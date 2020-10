Veja aqui os resultados da terceira fase de acesso ao ensino superior

Alunos caloiros da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto © José Coelho/Lusa

Os resultados da terceira fase do concurso de acesso ao ensino superior já são conhecidos e podem ser consultados aqui.

Em ano de pandemia, mais mil (1466) estudantes conseguiram colocação no ensino superior público na terceira fase de acesso, o que eleva o número total de colocados em 2020/2021 para cerca de 95 mil. Ficaram ainda por preencher 2006 vagas, quando no ano passado sobraram 2607.

As colocações aumentaram principalmente no ensino superior politécnico (18%) e nas instituições do interior, reflexo das medidas de redistribuição territorial de vagas assumidas pelo Governo.

Na primeira fase do concurso deste ano tinham sido colocados 51 mil estudantes, sendo que apenas 46 372 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição. Já na segunda fase foram colocados 53 984 estudantes, um aumento de 16% face ao ano passado.

Nesta terceira fase, a taxa de ocupação de vagas aumentou face ao ano anterior, verificando-se que em 2020 foram ocupadas 94% das vagas iniciais quando em 2019 foram ocupadas 91%.

A matrícula e inscrição dos alunos colocados nesta fase é realizada entre 30 de outubro e 3 de novembro junto da instituição de ensino superior.