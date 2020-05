Conheça aqui todas as novas regras da terceira fase de desconfinamento

O primeiro-ministro, António Costa © António Cotrim/Lusa

Por TSF 29 Maio, 2020 • 17:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta sexta-feira, as novas regras da terceira fase de desconfinamento. O teletrabalho passa a ter novas orientações e as cerimónias religiosas podem voltar a ser celebradas já a partir deste fim de semana. Lisboa tem definidas normas diferentes do resto do país e os ginásios também já têm data para reabrir.

No caso da Grande Lisboa, onde o número de novos casos de Covid-19 se tem concentrado nos últimos dias, as medidas vão ser diferentes do resto do país, com os centros comerciais a permanecerem fechados pelo menos até ao próximo dia 4 de junho.

CLIQUE AQUI PARA CONHECER AO PORMENOR AS NOVAS REGRAS