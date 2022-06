Veja em direto. Ministra e DGS apresentam plano de vacinação contra a Covid-19 e gripe

Por Cátia Carmo e Guilherme de Sousa 08 Junho, 2022 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelaram esta tarde que o plano de vacinação outono/inverno para 2022/23 contra a Covid-19 e gripe arranca a 5 de setembro.

Marta Temido revelou também que a mortalidade por Covid-19, tal como os internamentos, mantêm uma tendência crescente, mas sublinhou que a prioridade do Governo e das autoridades de saúde portuguesas é proteger os grupos mais vulneráveis.

"O impacto destas circunstâncias tem apontado para uma tendência crescente do número de internamentos, embora estejamos numa situação abaixo dos lineares de risco que foram definidos. Vamos prosseguir com a estratégia de proteção dos mais vulneráveis durante todo o período de verão desde que o contexto se mantenha. Vacinação das crianças, reforço dos adultos que não o fizeram porque estavam infetados e segundo reforço nas estruturas residenciais para idosos e que leva a que hoje, neste grupo, 40% dos ilegíveis já estejam vacinados com a vacinação de reforço", explicou Marta Temido na conferência de imprensa.

Os mais vulneráveis estarão todos vacinados antes da entrada no novo período de outono/inverno, em que os vírus respiratórios tendem a circular mais. Nessa fase, e perante a situação epidemiológica que se verificar na altura, o Governo e a Direção-Geral da Saúde anunciarão mais medidas.

"É necessário que estejamos preparados para enfrentar essa parte, para que todos estejam conscientes daquilo que está planeado, qual vai ser a estratégia de vacinação para o próximo outono/inverno. A vacinação é apenas um dos aspetos deste plano. Vão haver medidas como a ventilação de espaços e estratégia de testagem", sublinhou a ministra da Saúde.

Portugal tem disponíveis cerca de 6,9 milhões de vacinas contra a Covid-19 e prevê uma despesa de 15 milhões de euros para a campanha de vacinação contra a gripe sazonal.

"Uma visão para esta época que se situa em torno de duas palavras: preparação e proteção, porque esta campanha vai, uma vez mais, incidir sobre as pessoas mais expostas pelas circunstâncias sazonais. Dispomos das vacinas em stock e estamos aqui a apresentar o que é essencial para este plano, na medida em que sabemos que a vacinação protege. Sabemos que o plano é desenhado num contexto em que há algumas incertezas como o surgimento de algumas variantes, o aparecimento e eficácia de novas vacinas e a própria efetividade vacinal. Estamos preparados para incorporar essas alterações caso seja necessário e, à semelhança do que já foi feito em países como França e Reino Unido, hoje aqui estamos para ouvir a DGS e para partilhar aquilo que está planeado", afirmou.

Vacinas da Covid-19 adaptadas são só para residentes em lares

Graça Freitas esclareceu que as vacinas adaptadas para a Covid-19 destinam-se apenas a "um grupo muito especial", que é o das pessoas residentes em lares. O reforço da vacina para a gripe - 120 mil doses disponíveis - também é apenas destinado a esta população mais vulnerável.

"Como há muita doença a circular, há proporcionalmente um número maior de idosos infetados e um maior número de mortes. Esta variante provoca infeção, mas não provoca tanta gravidade em comparação com as outras", disse a diretora-geral da Saúde.