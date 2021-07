Veja os horários para ser vacinado sem marcação ou receber a segunda dose da AstraZeneca

© Pedro Correia/Global Imagens

A segunda-feira ficou marcada por várias queixas com os aumentos dos tempos de espera para receber a vacina em vários locais do país e ao final da tarde a Câmara Municipal de Oeiras culpou a task force pelas longas filas que se sentiram no centro de vacinação de Carnaxide.

O presidente do município, Isaltino Morais, recusa responsabilidades da autarquia e culpa a task force que coordena todo o processo de ter enviado uma convocatória para os utentes sem marcação, omitindo a hora a que este tipo de utentes se devem apresentar. Só no local é que as pessoas perceberam que sem marcação só podiam ser atendidas das 13 às 14 horas e das 18 às 19 horas.

Contactada pela TSF, fonte oficial da task force recusa que tenha existido qualquer convocatória sem hora. Aquilo que aconteceu foi uma informação enviada a todos os órgãos de comunicação social com a hipótese de quem tem mais de 45 anos receber a vacina sem marcação (modelo Casa Aberta) ou através da antecipação da segunda dose da AstraZeneca.

A task force garante que em todos esses comunicados aconselha os utentes a procurarem, antes, no site do Serviço Nacional de Saúde, a hora a que podem procurar estas vacinas sem hora marcada (https://covid19.min-saude.pt/vacinacao-covid/) - horas que variam e que não são iguais em todos os centros de vacinação do país.

Estes avisos não foram, no entanto, suficientes para evitar que por desconhecimento ou falta de informação muitos utentes sem marcação procurassem receber uma vacina esta segunda-feira à margem das horas previstas.

Os horários dos centros de vacinação para antecipação da segunda dose da AstraZeneca (Vaxzevria) podem ser consultados neste link.

Os horários dos centros de vacinação para procurar ser vacinado no esquema Casa Aberta encontram-se neste link.

