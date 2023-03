Vem aí a hora de verão. Relógios avançam uma hora este fim de semana

© Raj Mehta/Getty Images/AFP

Estão a chegar os dias mais longos. A hora muda na madrugada do próximo domingo, dia 26 de março, com os ponteiros do relógio a adiantar 60 minutos para a hora legal de verão.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, os relógios deverão ser adiantados uma hora quando for 1h00, passando a ser 2h00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 0h00, passando para a 1h00.

A hora legal voltará a mudar em outubro para o regime de inverno.

A primavera começou esta segunda-feira e no dia 21 de junho, dará lugar ao verão.