Sábado será um dia marcado por muita nebulosidade e períodos de chuva

Foi bom, mas vai acabar. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê um agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias.

Vem aí chuva e descida das temperaturas máximas, em especial nas regiões do interior do país. O sol vai andar escondido, pelo menos até ao final da próxima semana.

"A partir de amanhã vamos ter, de facto, uma mudança do estado do tempo. No final do dia de hoje, no Minho e Douro Litoral, já deve chover. Isto é válido pelo menos até dia 6 de março", explicou à TSF a meteorologista Maria João Frada.

Sábado será um dia marcado por muita nebulosidade e períodos de chuva, que pode ser particularmente intensa durante a noite no Minho e Douro Litoral. A precipitação vai-se estender gradualmente às restantes regiões do país.

"Chegará ao Sul apenas a partir da tarde. A precipitação vem também acompanhada de vento, sobretudo no litoral a norte do Cabo Mondego e nas terras altas. Prevê-se que as temperaturas máximas desçam entre 3 a 5 graus e, nas regiões do interior, entre 5 e 7 graus. São descidas acentuadas", alerta a meteorologista.

Nos pontos mais altos da Serra da Estrela poderá haver neve. Já nos dias 1 e 2 de março, o tempo será pior, com previsão de precipitação persistente nas regiões Norte e Centro.

Os dias de calor terminam assim no sábado e não se vão repetir durante toda a próxima semana.