Vem aí mais estado de emergência e os avisos sobre o Cartão de Cidadão e as vacinas

Presidente da República e Governo estão em sintonia: o estado de emergência é para renovar de 8 a 15 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa enviou, esta terça-feira, à Assembleia da República, o projeto de diploma que renova o estado de emergência em todo o território nacional.

Se está a ler isto no telemóvel, cuidado com as mensagens que recebe. O Sindicato Nacional dos Registos lamenta que o ministério da Justiça esteja a utilizar SMS enviadas a partir de um número de telemóvel comum para alertar os cidadãos portugueses a propósito da renovação do Cartão de Cidadão e alerta que esta estratégia "pode levar à fraude de identidade".

De um alerta, passamos a outro. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, já avisa de que nem todas as pessoas vacinadas contra a Covid-19 vão ficar imunizadas: além da vacina administrada não se 100% eficaz, ainda não há imunidade de grupo. Por isso, "vacinar não quer dizer abandonar critérios de proteção".

E as vacinas ainda têm mais que se lhes diga. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a segunda dose da vacina da Pfizer-BioNTech seja "atrasada algumas semanas" em situações excecionais, para permitir que mais pessoas possam ter acesso à primeira dose.

Por fim, está oficialmente dado o pontapé de saída na presidência portuguesa da União Europeia. António Costa recebeu, em Belém, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel e, no meio de todos os objetivos para os próximos seis meses, surgiu o assunto das informações falsas no currículo do Procurador Europeu, José Guerra. Costa diz que hoje não se falou disso, Charles Michel disse confiar em Portugal.