Vêm aí novas regras de acesso ao ensino superior

O acesso ao ensino superior vai ficar mais dependente dos exames nacionais, que passarão a valer no mínimo metade da nota de acesso ao ensino superior. O Governo já revelou detalhes da proposta ainda em análise ao Público e Jornal de Notícias e uma das principais novidades é a obrigatoriedade de realização de três exames.

Em cima da mesa está também a possibilidade de o conjunto de provas ter um peso superior ao que se verifica atualmente para o acesso à universidade. A ideia, segundo o JN, é manter os níveis de exigência e promover o equilíbrio entre escolas e colégios onde, nos últimos anos, houve casos de inflação de notas. Já o Público avança que a proposta prevê que as provas deixem de ser obrigatórias para terminar o secundário, mas vão manter-se para a entrada em licenciaturas.

De acordo com António de Oliveira Leite, secretário de Estado da Educação, a disciplina de Português é a candidata mais óbvia para fazer parte destes exames obrigatórios e será exigida ainda uma disciplina trienal e outra bienal. No documento que está a ser trabalhado, o Governo prevê ainda a introdução de um contingente especial de acesso ao ensino superior para alunos beneficiários do primeiro escalão do abono de família.

A presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes, vê com preocupação esta proposta do Ministério da Educação. Considera que estas mudanças são um retrocesso e vão potenciar a diminuição de alunos no ensino superior.

"Os últimos três anos demonstraram que a redução do número de exames potenciou o número de alunos no ensino superior e, sinceramente, é este o grande objetivo do país, até no âmbito dos compromissos que assumimos com os parceiros europeus. O que se está a tentar com esta proposta é voltar ao modelo anterior que terá esta grande consequência. Estas propostas têm de ser muito bem ponderadas e acauteladas, sobretudo para se perceber o impacto que vão ter", explicou à TSF Maria José Fernandes.

A responsável avisa ainda que é necessário ter muita cautela para não prejudicar o país como um todo.

"Temos de pensar se com as linhas da proposta em cima da mesa vamos resolver este problema ou afetar o país como um todo, reduzindo o número de candidatos. Ainda por cima num país que, como todos sabemos, atravessa um período que conhecemos como inverno demográfico. A tendência é a diminuição de candidatos e estamos a retroceder, limitando os candidatos com o número de exames", acrescentou a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos.

A proposta final, segundo as declarações do mesmo responsável do Governo ao JN, será conhecida no final deste mês. Já a introdução das novas regras de acesso ao ensino superior será gradual e começará a ser introduzida a partir do ano letivo de 2024/25.