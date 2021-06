"Venham à praia com segurança, o sol é um antidepressivo"

Por Maria Augusta Casaca 03 Junho, 2021 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O dia está ventoso mas mesmo assim com calor e a praia de Porto de Mós, em Lagos, está composta, embora ainda com muito espaço. Numa ação simbólica para marcar o início da época balnear o ministro do Ambiente aproveitou para hastear a bandeira verde com um bonequinho branco: o símbolo que indica uma praia com pouca lotação.

"Não sei porque chamaram a isto semáforo, nunca vi uma mãe dizer 'ó Zé não vás tomar banho porque o semáforo está vermelho'", ironiza.

João Pedro Matos Fernandes acredita que o verão vai correr bem e que os banhistas irão cumprir as regras, como manter o distanciamento entre os chapéus de sol e inclusive ir de máscara até ao areal. "Portugal não é um estado policial e não vai haver um polícia em cada praia", adverte o ministro. No entanto, Matos Fernandes lembra que no ano passado a fiscalização decorreu de forma "eficiente" e que apenas por duas vezes foram encerradas praias.

Ouça a reportagem da TSF 00:00 00:00

Por isso, com regras bem definidas, Matos Fernandes aproveita para deixar o recado ao líder do PSD, Rui Rio. "Não consegui entender o senhor presidente do PSD a dizer 'vamos lá ver se as regras são claras'". "Eu sei que o senhor líder do PSD não tem hábitos de leitura mas isto nem está em linguagem romanesca, é a chamada linguagem de decreto-lei que até foi feito por engenheiros", afirma.

Um das poucas regras que neste verão é alterada diz respeito aos jogos na praia que no ano passado eram proibidos. Agora jogar futebol ou raquetas é possível, mas apenas quando no areal estiver pouca gente. O ministro admite que no ano passado pouco se conhecia sobre o vírus, daí ter sido proibido fazer jogos na praia. "Não há nenhum perigo de transmissão do vírus por jogar à bola, como é evidente", salienta Matos Fernandes. No entanto, adverte que isso só deverá ser feito com pouca lotação nas praias.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.