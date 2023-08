Vento e características do terreno dificultam combate às chamas em Castelo Branco

Baião, 15/07/2022 - Incêndios em Ancede e Ribadouro, no concelho de Baião. O fogo ameaçou as casas da localidade. Bombeiros de São Mamede Infesta no combate dos fogos de Ancede (Artur Machado / Global Imagens) © Artur Machado / Global Imagens

O vento e as características do terreno estão a condicionar o combate ao fogo que deflagrou esta sexta-feira no concelho de Castelo Branco e que tinha, pelas 00h30, mais de 550 operacionais no terreno, adiantou fonte da autarquia.

O incêndio que deflagrou pelas 15h00 de sexta-feira numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, está também a lavrar no concelho de Proença-a-Nova, no mesmo distrito.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, adiantou à Lusa, pelas 00h15 de hoje, que a frente ativa do fogo continuava com "muita força" e a causar dificuldades no terreno.

"A frente de fogo é muito grande e o terreno é de difícil acesso, o que dificulta bastante o combate. Vai ser uma noite longa", frisou, descartando a ocorrência de feridos ou danos maiores em infraestruturas.

Leopoldo Rodrigues referiu ainda que estão no terreno corporações de praticamente todo o país, esperando que o combate seja favorável durante a noite, apesar do vento e das condições do terreno.

Fonte do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil explicou à Lusa, pelas 00:30, que o incêndio continua a desenvolver "com alguma intensidade em algumas partes".

"Há setores com uma grande percentagem já dominada, mas existe um setor que ainda está ativo com alguma intensidade", explicou, prevendo um "trabalho árduo toda a noite".

Até agora não foi necessário evacuar localidades completas, mas algumas pessoas foram retiradas de casa pontualmente "por precaução", acrescentou a mesma fonte.

Pelas 00h30, as povoações que requeriam algum cuidado das autoridades eram Carregais, Catraia e Chão Galego, adiantou ainda.

Num balanço anterior, o presidente da Câmara de Castelo Branco tinha apontado preocupações com as povoações Vale Coelheiro e Vale de Ramadas.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 00:45 de hoje encontravam-se no combate ao fogo 557 operacionais, com o apoio de 185 viaturas, depois de já na noite de sexta-feira terem estado mais de 600 bombeiros no terreno.

Um avião que participava no combate a este incêndio sofreu esta sexta-feira à tarde danos materiais durante uma amaragem, na barragem da Pracana, tendo o piloto saído ileso, informou a Proteção Civil.

A barragem de Pracana está implantada sobre o rio Ocreza na foz da ribeira da Pracana neste rio, localizando-se entre os municípios de Mação (distrito de Santarém) e de Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.