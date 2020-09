Vento forte deixa rasto de destruição na cidade de Beja

© Jose Carias Silva/Facebook

Por Gabriela Batista com Carolina Rico 18 Setembro, 2020 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A passagem de ventos muitos fortes provocou um cenário de destruição esta manhã na cidade de Beja.



"Passou aqui um tornado ou outra coisa qualquer que atravessou a cidade" disse à TSF o comandante dos bombeiros de Beja, Pedro Barahona.

Pedro Barahona descreve os danos registados em Beja 00:00 00:00

Há "uma série de danos" na zona sul da cidade, com árvores caídas, veículos danificados e telhados arrancados, relata.

Segundo o Jornal de Notícias, o fenómeno meteorológico afetou particularmente a zona pero do Parque de Feiras, onde vários carros de trabalhadores ficaram danificados pelas árvores que caíram. Teixeira Correia, jornalista do JN em Beja, conta à TSF que "por volta das 10h55 começou a chover na cidade" e descreve um "mini-tornado que vinha no sentido Este-Oeste".

"Entrou pelo lado de Serpa, atravessou o bairro Mira Serra, foi arrancando árvores e deixou grande destruição, com muitas viaturas debaixo das árvores. Depois entrou na escola secundária Mário Beirão e, com alunos em plena escola, arrancou algumas árvores", sem que tenham sido registados problemas com os alunos.

O fenómeno dirigiu-se então para um parque contíguo à escola "onde caíram cerca de três dezenas de árvores que atingiram muitas viaturas". Por fim, também no local onde está a funcionar provisoriamente a câmara municipal de Beja, houve árvores caídas sobre os carros de alguns dos funcionários.

Também a chuva que caiu nas últimas horas já provocou dezenas de inundações em Setúbal. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal adiantou à TSF que os bombeiros foram chamados para ajudar em casos de cheias em habitações e na via publica.

Treze distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Aveiro e Viseu estão sob aviso amarelo desde as 06h00 e até às 18h00 desta sexta-feira devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente períodos de céu muito nublado, aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e de rajadas fortes de vento, em especial nas regiões do interior e possibilidade de queda de granizo.