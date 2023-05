Vento forte deixa sob aviso amarelo Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja

A ilha da Madeira está sob aviso amarelo por causa do vento forte © Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa/TSF 09 Maio, 2023 • 13:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cinco distritos do continente vão estar sob aviso amarelo na quarta-feira devido à previsão de vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja vão estar sob aviso amarelo por causa do vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora entre as 12h00 de quarta-feira e as 12h00 de sexta-feira.

A estes cinco distritos juntam-se, a partir das 12h00 de quinta-feira e até às 00h00 de sexta-feira, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, também por causa do vento forte.

O IPMA colocou esta terça-feira a ilha da Madeira sob aviso amarelo até às 18h00 desta terça-feira por causa do vento forte, que pode atingir 100 quilómetros por hora nas zonas montanhosas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.