"Fenómeno de ventos extremos" danifica viaturas e derruba árvores em Salvaterra de Magos

Os ventos fortes que se fizeram sentir esta sexta-feira à tarde na zona de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, causaram quedas de árvores e danos em viaturas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "o fenómeno de ventos extremos" ocorreu às 14h57 e causou vários danos na zona de Salvaterra de Magos e na Autoestrada 13, não existindo registo de feridos.

O presidente da câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, explicou à TSF que a zona mais afetada é o nó de acesso à A13, em Foros de Salvaterra. A cobertura "de algumas habitações foi afetada", mas, tal como disse Hélder Esménio, "felizmente, não há danos pessoais a lamentar".

Outras das zonas afetadas foi Glória do Ribatejo, mas como referiu Hélder Esménio, com menos intensidade, acreditando que os ventos extremos terão chegado a esta zona "em processo de perda de capacidade destrutiva".

Nesta altura, decorre ainda trabalhos de limpeza e de proteção dos edifícios afetados, porque a noite deve continuar a ser de chuva.

Hélder Esménio garantiu que está a ser dado o "conforto possível às famílias que foram afetadas". Segundo o presidente da câmara de Salvaterra de Magos, não há cortes de estradas, nem ninguém desalojado.

É certo que ninguém ficou sem casa, mas os danos na agricultura podem necessitar uma melhor avaliação nos próximos dias.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém precisou à Lusa que "os ventos extremos" afetaram em especial a localidade de Foros de Salvaterra.

Os ventos fortes danificaram habitações, veículos e estufas e derrubaram cerca de 60 árvores em terrenos agrícolas e na via pública, de acordo com o CDOS de Santarém.

Entre as viaturas danificadas estão dois carros da GNR e o edifício da Brisa, na A13.

A fonte do CDOS de Santarém disse também que vários postos de eletricidade e de comunicações ficaram danificados, estando algumas habitações com corte de energia, mas no local estão já elementos da empresa responsável para resolver o problema

A ANEPC registou ainda, ao longo do dia de hoje, inundações e quedas de árvores sobretudo nos distritos de Leiria e Lisboa.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população devido às "condições meteorológicas adversas", com chuva, vento e agitação marítima durante o fim de semana natalício.