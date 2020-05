Ver Golfinhos de máscara. Zoomarine reabre em junho com restrições nas entradas

© Zoomarine

Tal como todos os anos, o Zoomarine abriu ao público no início de março. No entanto, não durou muito tempo com as portas abertas. Após 2 semanas de atividade foi obrigado a encerrar devido à pandemia de Covid-19. Agora, prepara-se, para reabrir no início do mês de junho, com restrições.

"Temos 7 apresentações diferentes, entre golfinhos, leões-marinhos, aves, piratas, e o que vamos fazer é reduzir a capacidade dos estádios pelo menos a um terço", esclarece a diretora de comunicação do Parque Aquático.

Um local que leva habitualmente 1.500 pessoas, vai ter um terço do seu máximo e a lotação total do parque também será reduzida. Isabel Delgado adianta que vão pedir ao público o uso obrigatório de máscaras nos espaços fechados, como lojas, restaurantes, cinemas ou o aquário.

Nos espaços ao ar livre, essa ideia ainda está a ser ponderada. No entanto, a responsável pela comunicação do Zoomarine explica que o parque tem um espaço grande, o que dará mais confiança a quem ali se desloca: " São 26 hectares e tem muitos espaços ao ar livre. Reduzindo a sua capacidade conseguimos permitir às famílias que nos visitam que haja o distanciamento social necessário".

A higienização constante de todas as diversões que existem no Parque, nomeadamente carrosséis e piscinas, é outra medida a ser implementada.

Mesmo com admissões reduzidas e todas as restrições que terão de ser implementadas, Isabel Delgado considera que não faria sentido o parque ficar fechado no verão."O Zoomarine faz parte do cartaz turístico[ da região]. Não faz sentido termos Algarve sem Zoomarine", conclui.