Verão à porta. Saiba qual é a lotação máxima da sua praia

24 Maio, 2021

À semelhança do que aconteceu no ano passado, a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) já elaborou as listas provisórias de capacidade das praias. Num verão ainda marcado pela pandemia, as autoridades prometem multas para quem não cumprir as regras, sejam veraneantes ou concessionários.

"Estas capacidades constituem um importante auxiliar para a gestão e utilização segura das praias, pois é a partir destes valores que pode ser dada informação - ao cidadão e às autoridades - de modo a direcionar os devidos comportamentos, de uma forma responsável", lê-se numa nota divulgada pela APA.

A época balnear arranca este ano a 12 de junho. Veja aqui a ocupação das praias de Norte a Sul do país:

Norte

Centro



Tejo e Oeste



Alentejo



Algarve