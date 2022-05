Verão antecipado: máximas chegam aos 34ºC este fim de semana

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Faltam mais de seis semanas para o verão, mas olhando para a previsão meteorológica dos próximos dias não é o que parece.

As temperaturas vão subir esta sexta-feira em Portugal continental para valores "acima da média" em maio, ainda que normais para a época, sempre marcada por grandes variações, assegura o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para este fim de semana esperam-se "dias de sol", com "vento geralmente fraco" e uma "subida gradual da temperatura", diz à TSF a meteorologista Paula Leitão.

Os termómetros batem os 30ºC já esta sexta-feira nos distritos de Santarém (máxima de 31ºC e mínima de 12ºC), Évora (máxima de 31ºC e mínima de 14ºC) e Beja (máxima de 30ºC e mínima de 14ºC). Em Braga, as máximas vão chegar aos 29ºC enquanto Lisboa, Setúbal e Coimbra podem contar com temperaturas até 29ºC.

No sábado, nova subida das temperaturas: Santarém chega aos 32ºC de máxima e Lisboa conta com 31ºC. Nos distritos de Évora, Beja, Setúbal, Braga e Leiria as máximas chegam aos 30ºC.

O mercúrio vai bater os 34ºC em Santarém no domingo, enquanto a capital chega aos 32ºC. Nos distritos de Beja, Braga, Coimbra, Évora, Leiria as máximas vão até aos 31ºC.

Cerca de 15 praias na Costa da Caparica, em Cascais e no Algarve já iniciaram a época balnear.