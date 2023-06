Verão começa esta quarta-feira com aguaceiros e máximas de até aos 28 graus

A partir de quinta-feira, a situação meteorológica vai mudar, para tempo quente e seco © Luís Forra/Lusa (arquivo)

O verão começa esta quarta-feira com previsões de céu muito nublado, aguaceiros até ao final da manhã e temperaturas a oscilar entre os 16 e os 28 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A partir de quinta-feira, a situação meteorológica vai mudar, para tempo quente e seco.

O solstício de verão começa às 15h58 desta quarta-feira (hora de Lisboa), terminando em 23 de setembro, com a entrada do outono.

As previsões do IPMA para este primeiro dia de verão são de períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir da manhã.

A previsão aponta também para aguaceiros até ao final da manhã, podendo persistir no interior até ao final da tarde e sendo pouco prováveis no Baixo Alentejo e Algarve e possibilidade de ocorrência de trovoada no interior durante a tarde.

Está também previsto vento fraco a moderado de norte rodando para noroeste a partir da tarde, por vezes forte nas terras altas do Centro e Sul, e pequena descida de temperatura no interior.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e Viseu) e os 14 (em Aveiro e Faro) e as máximas entre os 19 (na Guarda) e os 28 graus (em Beja).

A partir de quinta-feira, as previsões apontam para tempo quente e seco, devido à ação de uma "crista anticiclónica entre o Golfo da Biscaia e o arquipélago da Madeira, que dará origem a uma circulação que trará em altitude uma massa de ar com origem no Norte de África.

Está prevista uma subida generalizada dos valores da temperatura, em especial da máxima, sendo de esperar valores acima de 30 graus na generalidade do território, com exceção de alguns locais na faixa costeira ocidental, e valores entre os 35 e 40 graus no interior, em especial na região Sul onde deverão ser ultrapassados os 40 graus.

A temperatura mínima também irá aumentar, estando previstas noites tropicais (mínimas acima de 20 graus) em vários locais do centro e sul, com destaque para a região do Sotavento Algarvio onde as mínimas poderão mesmo ser próximas de 25 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já emitiu avisos amarelos para sexta-feira, nos distritos do sul, devido ao calor.