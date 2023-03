Verão quente e seco à porta? IPMA recomenda "parcimónia" no uso da água

© Luís Forra/Lusa (arquivo)

As previsões mais recentes apontam para um verão quente e seco, que pode ser tão mau como o de 2022. O cenário já tinha sido avançado pela Comissão Europeia, que colocou países como Itália, França e Espanha no vermelho e Portugal no laranja. A TSF confirmou junto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que as previsões indicam que há muito trabalho a fazer para, muito provavelmente, mais um verão de incêndios florestais e seca.

Segundo o presidente do IPMA, Miguel Miranda, a chuva que cair nos próximos dias será importante, mas mesmo com algumas barragens cheias, Portugal deve começar, desde já, a poupar água para enfrentar um verão seco.

"É preciso, neste momento, ter muita parcimónia na utilização da água", afirma, em declarações à TSF, relembrando que o verão de 2022 foi "difícil", nomeadamente, no abastecimento de água às populações.

Miguel Miranda explica que serão os países de clima mediterrânico a sofrer mais com o calor deste verão. Portugal tem um alívio atlântico, mas não chega.

"A previsão sazonal que existe não aponta para uma situação de extrema seca na componente atlântica, contudo no que diz respeito à componente mediterrânea existem alguns sinais de possível secura. Tivemos um fevereiro que foi um dos fevereiros mais secos de sempre, e, apesar de estarmos ainda com o efeito da chuva muito abundante que caiu em dezembro e janeiro, é importante pensar-se que essa chuva produziu muita biomassa", explica.

O presidente do IPMA sublinha que, se o próximo verão for "muito seco e quente", há risco de fogos rurais "com alguma importância".

Em setembro do ano passado, o Governo aprovou um plano nacional de poupança de água, plano esse que está a cargo da Agência Portuguesa do Ambiente. No entanto, questionada pela TSF sobre o andamento deste plano, a agência diz que não está em condições de dar uma resposta.