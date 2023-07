Vereadora apela criação de sombras e aspersores na JMJ. "Bombeiros a regar peregrinos deve ser último recurso"

Por Dora Pires com Carolina Rico 20 Julho, 2023 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Face ao expectável calor de agosto, a falta se sombras no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII para os peregrinos é uma preocupação na Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Isabel Mendes Lopes, vereadora do Livre na Câmara Municipal de Lisboa, tem vindo a alertar para a necessidade de se criarem zonas de sombras e de arrefecimento, mas até agora nada foi feito nesse sentido.

"Quem tem a experiência de vir à Feira do Livro sabe que o Parque Eduardo VII não é uma zona muito convidativa quando está muito calor e muito sol", nota a vereadora em declarações à TSF. "Vamos ter três grandes eventos aqui no parque Eduardo VII, todos ao final da tarde, portanto, o calor também vai ser um problema nesta zona da cidade."

"Temos de garantir mais zonas de sombra, temos de garantir mais zonas de arrefecimento e mais zonas onde as pessoas se possam refugiar do calor. E isso não me parece que esteja previsto", lamenta Isabel Mendes Lopes.

No caso do Parque Tejo, a colocação de estruturas pode condicionar a visibilidade para o altar-palco e para o Papa, mas a vereadora acredita que podem "colocadas sombras estrategicamente".

Outra opção seria "utilização de água com aspersores para diminuir a temperatura do ar no recinto", o que também não está previsto.

"Há preocupação, mas depois não há soluções. Toda a gente sabe que o calor é um problema, tanto do lado da câmara municipal como do lado do Governo. Essa preocupação tem sido expressa, mas depois não são apresentadas soluções para combater o calor", lamenta a vereadora.

Com a onda de calor que Madrid atravessa os bombeiros ajudaram a manter frescas pessoas na rua, mas esta deve ser uma solução "de último recurso", defende Isabel Mendes Lopes. "Bombeiros a regar peregrinos quando se calhar vamos estar a assistir a incêndios no resto do país também não é uma boa imagem que queremos passar", aponta.

"Esta não é só uma questão de bem-estar dos peregrinos, é uma questão que também influencia o nosso Serviço Nacional de Saúde", devido ao risco de problemas como golpes de calor, desidratações ou insolações.