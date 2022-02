"Vergonha e humilhação." Arcebispo de Braga diz que é tempo de "cuidar das feridas" dos abusos sexuais

D. José Cordeiro © Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O novo arcebispo de Braga admitiu que sente "vergonha e humilhação" em relação aos abusos sexuais dentro da igreja católica. D. José Cordeiro sublinhou, no entanto, que agora é preciso curar todas as feridas.

Em declarações aos jornalistas, durante a noite de sábado, o arcebispo de Braga elogiou ainda o trabalho da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa. A comissão iniciou há um mês um período de recolha de denúncias de vítimas de casos ocorridos desde 1950, e, nos cinco primeiros dias de funcionamento, a comissão já tinha validado 102 testemunhos.

"Nós sentimos a vergonha, a humilhação de tudo o que acontece dentro da igreja e fora da igreja, na sociedade. Creio que a sociedade chegou tarde, e a igreja também, mas estamos em tempo de, juntos, com seriedade, com justiça, com caridade, com misericórdia, com compaixão e ternura com as vítimas que vivem esse sofrimento, nesta oportunidade que têm, de dar voz ao seu sofrimento..." José Cordeiro realçou a importância de chegar a todas as pessoas que foram afetadas, incluindo as famílias, de forma a "cuidar de todos e de todas as feridas".

José Cordeiro admitiu ainda que a diminuição do número de fiéis na "velha Europa" é "preocupante" e constitui "um enorme desafio" para a igreja. Até agora bispo de Bragança-Miranda, José Cordeiro, de 54 anos, tomou neste domingo posse como novo arcebispo de Braga, sucedendo a Jorge Ortiga, que ocupou o cargo durante 22 anos.