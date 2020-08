Vespas asiáticas avistadas na praia da Nazaré. Autoridades procuram ninho

© Bruno Lisita/Global Imagens

O Comando da Polícia Marítima da Nazaré foi alertado no sábado para a presença de vespas asiática, na zona da secagem de peixe, no areal da praia. A Proteção Civil está à procura dos ninhos.

As autoridades pediram aos proprietários dos estendais para que tapassem o peixe, uma vez que as picadas destes insetos, em último caso, podem provocar a morte.

Em declarações à TSF, o presidente da Câmara da Nazaré diz que as buscas continuam. Walter Chicharro acredita que as vespas não são muitas, mas o paradeiro do ninho ainda é desconhecido.

"Estamos a sugerir às pessoas que tapem o peixe que está exposto, para que não haja nenhuma situação adicional. A capitania ainda não identificou a localização exata do ninho. Estamos à espera para que possamos intervir", adianta.

O peixe seco tem de estar tapado, mas a praia da Nazaré está a funcionar normalmente. "A zona do peixe seco não tem muitos banhistas. Estes fenómenos levam à concentração das vespas no mesmo local e, portanto, não há um grande risco para os banhistas."

Walter Chicharro reafirma que o objetivo é identificar o ninho, para que se proceda à sua remoção. Ainda assim, o comandante da Capitania da Nazaré admite que vai ser muito complicado encontrar o ninho.

Paulo Agostinho afirma à TSF que a zona é urbana e o ninho pode estar longe. "As abelhas têm uma área de ação de dois quilómetros, o que dificulta as buscas, uma vez que se alastra à zona habitacional. Estamos atentos, mas até agora, sem sucesso", lamenta.

De acordo com a Polícia Marítima, fechar a praia não está em cima da mesa, uma vez que as vespas nunca atacaram pessoas.

"Não temos relatos relativamente a pessoas, as abelhas estavam a atacar o peixe seco, que se encontra no Museu do Peixe. Não estamos a equacionar fechar a praia, foi uma situação muito pontual."

Esta não é a primeira vez que são detetadas vespas asiáticas na Nazaré. Segundo as autoridades, estes insetos "têm vindo a aumentar na região".

Notícia atualizada às 22h08