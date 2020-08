Via Ferrata do Rabaçal só para quem gosta de adrenalina

© Portugal NTN

Por Afonso de Sousa 30 Agosto, 2020 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É única em Trás-os-Montes e tem sido a grande atração do desporto de natureza na região. A Via Ferrata é um percurso de escalada com mais de 100 metros de rochas, algumas com inclinação negativa e com uma ponte de cabos de aço no cimo do monte. A Via Ferrata faz parte da Eco Via do Rabaçal que tem mais de 60 quilómetros, no concelho de Valpaços.

"É uma escalada muito idêntica àquela que existe nos Alpes, aliás, as vias Ferratas têm origem nos Alpes italianos, e são cerca de 120 metros com desnível de 95 e, claro, proporciona elevados níveis de adrenalina". Quem o diz é Jorge Mata Pires vereador do turismo da câmara de Valpaços.

Ouça a reportagem do jornalista Afonso de Sousa 00:00 00:00

A adrenalina de que fala está no rosto e no corpo cansado de Cláudia Pinto que acabou de fazer a via Ferrata. " Aquela rocha ali em baixo, meu Deus! Sente-se o vento, parece que estamos a vir para trás. As pernas tremem muito (suspiro) ".

Logo atrás, a irmã Eduarda já repetia o percurso. "Espetacular, fazia outra vez, sem dúvida. Já a seguir. Gostei de tudo".

Ainda a recuperar o fôlego, a prima Joana que veio da Suíça ficou encantada. "Isto é top, a sério é muito fixe. O que me custou mais foi aquela rocha, aquela inclinação, meu Deus, as minhas pernas rrrrrrrrr (risos). Recomento totalmente, principalmente pelas pessoas e pela segurança. É incrível, mesmo".

As três vieram de Baião, convencidas pelo amigo, Ismael Pinto. " Convencias. Aproveitámos dois dias de férias. Foi uma surpresa, um espetáculo porque não é qualquer um que o faz mas foi agradável, foi bom e foi uma boa experiência".

Uma experiência que no último mês já fizeram cerca de 200 pessoas e algumas improváveis, assinala Jorge Mata Pires, o vereador do turismo da câmara de Valpaços. "Ainda na semana passada um senhor de 70 anos com o filho e com os netos fizeram a via Ferrata, claro que acompanhados por guias capacitados e com equipamento adequado".

Um desses guias e também sócio da empresa de animação turística Portugal NTN é João Neves. Tem acompanhado as emoções de quem ali vai. "É de emoções fortes. Tem ali um momento em que estamos na rocha negativa, ou seja, sentimos a força da gravidade a puxar-nos para trás e tem uma ponte de cabos de aço que leva as emoções ao rubro. E é um esforço considerável porque são 95 metros de ascensão, é o mesmo que subir um prédio de 35 andares".

Para lá da Via Ferrata a Ecovia do Rabaçal oferece canoagem, provas de vinhos, visitas a lagares escavados nas rochas, observação de pássaros de espécies raras...tudo dentro de uma natureza ímpar no concelho de Valpaços, no cimo de Portugal.