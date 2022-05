Viagem de 17 dias. Embarcações partem do Algarve para primeiro caminho marítimo de Santiago

Por Maria Augusta Casaca 28 Maio, 2022 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

De Vila Real de Santo António saíram, este sábado de manhã, as embarcações que vão fazer o primeiro caminho marítimo de Santiago. Uma iniciativa que recria a viagem que levou o corpo do apóstolo Tiago desde a Palestina até à Galiza.

Foi com buzinas e salvas de canhão que a Caravela Vera Cruz e alguns veleiros saíram do porto de Vila Real de Santo António. Ao longo da viagem inaugural do caminho marítimo de Santiago vão juntar-se cerca de 20 embarcações.

"Para chegar a Santiago, o apóstolo veio de barca e passou obrigatoriamente pela costa portuguesa. Somos o único país do mundo que pode gabar-se de dizer que passou pela nossa costa toda. Temos que aproveitar isso, temos que dar visibilidade a isso e dar isso a conhecer", afirma Catherine Freitas, da Upstream Portugal, a empresa que, em colaboração com Fórum Oceano, lançou a ideia.

A Upstream Portugal pretende que, no futuro, este caminho se imponha e seja um novo produto turístico. "Queremos agora dar provas de que isso pode ser feito não só por nós. Estamos a testar esta nossa rota e queremos permitir que depois qualquer pessoa, com embarcação ou não, possa vir fazer os caminhos de Santiago através de Portugal."

A ideia é que os 'peregrinos-nautas' possam optar pelo percurso só pelo mar ou fazê-lo misto, em terra e por mar. Na apresentação do projeto, a ministra da Coesão Territorial considerou que esta iniciativa também pode ser o ponto de partida para desenvolver os portos e algumas regiões de Portugal.

"Vai haver paragens e vamos também poder mostrar aquilo que estamos a dinamizar ligado ao mar e o enorme potencial que a economia do mar tem e que pretende também criar um novo produto turístico", disse.

As embarcações vão percorrer 500 milhas e chegar a Santiago de Compostela no dia 13 de junho. Ao longo de 17 dias serão feitas "dez etapas", com passagem por "nove portos portugueses e três na Galiza".