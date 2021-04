Viagens dos portugueses caem para valor mais baixo da década

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por Lusa 28 Abril, 2021 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As viagens realizadas por residentes caíram 41,1% no conjunto do ano passado, face a 2019, atingindo um total de 14,4 milhões, o valor mais baixo da última década, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As viagens nacionais diminuíram 35,7% e as viagens ao estrangeiro decresceram 78,1% (depois de subidas de 9% e 24,7%, respetivamente, em 2019).

Considerando apenas o quarto trimestre de 2020, segundo o INE, o impacto da pandemia Covid-19 e a implementação de medidas mais restritivas à circulação, em especial nos meses de novembro e dezembro, continuou a fazer-se sentir no número de viagens realizadas, tendo os residentes em Portugal realizado 2,3 milhões de viagens, o que correspondeu a um decréscimo homólogo de 57,4%, refere.