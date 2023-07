Viagens em carros clássicos ou num balão de ar quente: Festa do Dia dos Avós está de volta a Penafiel

Dia dos Avós em Penafiel © Ivo Pereira/Global Imagens (arquivo)

Esta quarta-feira assinala-se o Dia dos Avós, uma data comemorativa que a Assembleia da República oficializou há 20 anos. Uma das grandes impulsionadoras foi Ana Elisa Couto, natural de Penafiel, município que este ano volta a criar um dia com "muitas atividades" para os avós, netos e famílias.

À TSF, o presidente da câmara, Antonino de Sousa, revela que no Parque da Cidade vão estar "carros clássicos para que os avós possam matar saudades da condução", bem como "um balão de ar quente que vai permitir [aos avós] terem uma experiência mais radical".

Antonino de Sousa revela o programa do Dia dos Avós.

A manhã começa com uma atividade desportiva, para os avós exercitarem o corpo e, às 11h00, há lugar para a missa campal. Já durante a tarde, vários artistas, entre eles Toy, vão animar os avós presentes em Penafiel.

Mas, como os "comes e bebes" não podem faltar, do plano do dia faz ainda parte um mega piquenique, afirma o autarca.

Ana Elisa Couto foi a impulsionadora do Dia dos Avós.

Ana Elisa Couto foi uma das responsáveis por se assinalar o dia 26 de julho em Portugal: "Ela fez desse objetivo um objetivo da sua própria vida."

Além do monumento em sua honra no Parque da Cidade, a penafidelense terá este ano uma "placa alusiva a estes 20 anos de Dia dos Avós" que acontecem, segundo o presidente da câmara, "muito pela sua determinação".

Depois de dois anos de pausa, devido à pandemia Covid-19, esta quarta-feira marca o regresso da celebração do Dia dos Avós em Penafiel.