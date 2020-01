Viajar em Lisboa? Transportes públicos entram na lista de opções da Uber

Com a aplicação da Uber vai poder planear as suas viagens de comboio, metro, ferry, elétrico ou autocarro pela cidade de Lisboa © Igor Martins/Global Imagens

A partir desta terça-feira, os utilizadores da Uber em Lisboa vão poder ter acesso a todas as informações sobre os transportes públicos da área metropolitana de Lisboa.

Numa nota publicada esta terça-feira no site, a empresa revela que quer "otimizar a forma como as pessoas se deslocam nos grandes centros urbanos", disponibilizando, em tempo real, a estimativa de preços e horários de comboios, metro, barcos, ferries, elétricos e autocarros.

A Uber classifica esta medida como "uma solução de mobilidade integrada" em que o principal objetivo é as pessoas deslocarem-se de "uma maneira sustentável, segura e económica."

Desde 2014 que a empresa de transporte privado urbano está focada em "tornar as cidades portuguesas mais inteligentes." Para usufruir desta nova ferramenta e planear as viagens com todo o detalhe, basta abrir a aplicação, introduzir o destino e consultar as opções "Uber" e "transportes públicos".