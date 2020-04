"Viajar não vai ser a mesma coisa." Cinco dias sem telemóvel nem internet e o mundo tinha mudado

Carla Mota e Rui Pinto levavam a cabo a aventura de uma volta ao mundo quando a pandemia rebentou © Viajar entre Viagens

"Estávamos nas Filipinas quando escutámos pela primeira vez a palavra coronavírus. Era Janeiro", relata o texto que Carla Mota e Rui Pinto escreveram no blogue Viajar Entre Viagens, que ambos possuem há mais de dez anos e onde narram as diversas viagens que realizam frequentemente.

Estes dois professores de Guimarães iniciaram em julho de 2019 uma volta ao mundo para "promover a tolerância e alertar para as Alterações Climáticas". O projeto tinha a duração prevista de um ano mas ficou a meio devido à pandemia. Os viajantes regressaram a Portugal a 20 de março, depois de ainda terem passado pela Austrália e pela Nova Zelândia.

"Já sabíamos que havia um vírus, mas até então a ameaça sempre esteve associada à China e aos movimentos que vinham dali, porque as Filipinas são um grande destino turístico dos chineses", explica Carla Mota, numa conversa por telefone com a TSF. Como o problema ainda era apenas uma questão regional, os dois viajantes portugueses continuaram a viagem para o sul da Austrália, onde fizeram uma caminhada de cinco dias. "Era um trekking em autonomia, estivemos cinco dias desligados do mundo, sem internet nem telefone. Quando terminámos, o mundo tinha mudado."

Foi aí que se aperceberam realmente da gravidade da situação, até porque "a Itália já estava um caos e a Espanha para aí caminhava". Começaram a pensar no regresso, mas, em Portugal, a família garantia-lhes que estava bem. Decidiram continuar para a Nova Zelândia com o pressuposto de "todos os dias reavaliar a situação".

Voos de última hora e conselhos aos portugueses

Ao segundo dia nos antípodas de Portugal, a 13 mil quilómetros de distância, decidiram regressar após terem visto "o primeiro-ministro recomendar aos portugueses no estrangeiro que regressassem o quanto antes". Carla explica que "foi a decisão mais foi difícil" que o casal alguma vez tomou. "A viagem deixou de fazer sentido." Compraram bilhetes no próprio dia para o Dubai, mas, entretanto, a União Europeia fechou fronteiras e "já não dava tempo para voltar diretamente para Portugal". Carla diz que o casal foi traído pelo fuso horário. "Tivemos de pensar super-rápido, julgo que aí a experiência de viagem deu-nos destreza mental." No Dubai, escolheram seguir para Londres, de onde ainda era possível voar para o Porto. Compraram os bilhetes para Portugal, através da internet, pouco antes de entrarem no avião para Inglaterra. Chegaram ao Porto de madrugada.

Em todo o processo, aconselharam "muitos" viajantes e emigrantes portugueses que também estavam espalhados pelo mundo sem saberem o que fazer e que lhes enviavam pedidos de ajuda através das redes sociais. "Recebíamos mensagens a todo o momento. Eram pessoas tão ou mais desesperadas do que nós" diz Carla Mota, adiantando que o aeroporto do Dubai estava repleto de portugueses.

O próprio casal pediu informações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas os telefones estavam "completamente bloqueados". Os números disponibilizados pelo governo português "estavam sobrecarregados de chamadas porque coincidiu exatamente com o momento em que o espaço aéreo ficou fechado".

De Guimarães para uma TV no Japão

"Ainda não estivemos com a nossa família, que foi uma das principais razões para o nosso regresso", brinca Carla Mota, enquanto explica que o casal fez uma "quarentena voluntária" e tem estado confinado em casa "a trabalhar online" e a tentar "recriar-se profissionalmente", vendo "outras hipóteses" de trabalho relacionado com viagens.

O projeto da volta ao mundo previa uma série de documentários com tribos em ilhas da Papua Nova Guiné, Molucas, Java e Celebes, além de outros em Vanuatu e em alguns países mais afetados pelas alterações climáticas e subida do nível médio das águas do mar, como Tuvalu e Quiribati.

O casal conseguiu recolher fotografias e imagens por drone nalguns locais e está agora a tentar vender conteúdos para documentários e órgãos de comunicação social. "Recebemos um contacto de um canal de televisão do Japão que quer utilizar imagens que fizemos na Indonésia", explica Carla, acrescentando que "nem é bom pensar" nos prejuízos pela viagem interrompida. São milhares de euros já gastos em reservas de viagens e hotéis até julho. Dinheiro que não vai ser reembolsado. "Tudo o que já comprámos é prejuízo", revela.

Qual será o papel dos bloggers de viagens no futuro?

A pandemia fez Carla Mota e Rui Pinto equacionarem o modo como se irá viajar no futuro. "Estamos a aproveitar o momento para repensar o papel que nós, enquanto bloggers, temos na massificação de um destino. Temos consciência de que muitas das coisas que publicamos são muito boas para a economia local e dinamizam muito um determinado lugar e que isso cria empregos e gera riqueza, mas também temos consciência que destrói os ecossistemas, que a capacidade de carga dos lugares não é adequada à quantidade de gente que lá chega", reflete a viajante.

Para esta geógrafa, é tempo de "não incentivar o turismo de massas" e de "encontrar uma nova forma de divulgar os lugares, mas, ao mesmo tempo, preservar a sua identidade", uma tarefa que "não é fácil", e para a qual ainda não tem soluções.

Um futuro com menos viagens

"Por muita coisa que corra bem, as viagens não vão ser a mesma coisa. As viagens não vão ser prioridade para a maioria das pessoas em todos os países do mundo", antecipa a blogger, estimando que viajar "pode ficar mais caro", deixando assim "um grupo de pessoas excluído por razões financeiras".

O turismo e as viagens também vão passar a ser mais locais. "Numa primeira fase, provavelmente até ao final do ano, todos os países vão apostar no seu turismo interno" porque "as restrições provavelmente vão demorar" algum tempo até serem levantadas, porque algumas companhias aéreas poderão "não sobreviver", porque haverá "muito menos poder de compra" e porque viajar dentro de portas será "mais seguro", dado que "vamos ter de lidar com o medo ainda durante algum tempo", antecipa.

Uma ideia romântica sem sentido

Apesar de tudo, Carla Mota e Rui Pinto continuam com as viagens marcadas e tencionam retomar a volta ao mundo assim que for possível. Em setembro termina a licença sem vencimento que pediram e só então estes dois professores do ensino secundário voltarão a dar aulas. Aos alunos tencionam levar uma lição aprendida durante esta viagem que ficou a meio. A ideia de que "a viagem só faz sentido quando o regresso a casa é possível".

Com a pandemia, o casal constatou que "aquela ideia de viajar sem ter data para voltar ou sem saber se vamos voltar é uma coisa muito romântica mas não faz sentido quando uma pessoa tem o coração angustiado".

