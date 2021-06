Comboio histórico do Vouga © Maria João Gala/Global Imagens

Viajar no comboio histórico do Vouga, entre Aveiro e Macinhata do Vouga, é agora possível outra vez. Até setembro, cinco carruagens históricas, com uma locomotiva a diesel, vão estar acessível a todos.

Depois de ter estado suspensa em 2020 por causa da pandemia, a viagem regressa já este sábado e assim será todos os sábados, como explica João Maurício, gestor dos Comboios Históricos do Vouga e do Douro.