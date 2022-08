Viana do Castelo em êxtase com desfile de 708 mordomas

O tradicional Desfile da Mordomia das festas de Nossa Senhora d'Agonia, saiu esta quinta-feira à tarde às ruas de Viana do Castelo, após dois anos de paragem por causa da pandemia. O cortejo levou, este ano, mais mordomas do que nunca, 708, e foi aplaudido por uma multidão em êxtase ao longo de todo o percurso.

Entre as mulheres, com idades da partir de 14 anos, trajadas com os fatos coloridos, típicos da região, e adornadas com grandes quantidades de peças tradicionais em ouro, desfilou Maria Lima, de 25 anos, que dá rosto ao cartaz da romaria. "Este é o momento mais importante, porque é a primeira vez que me dou a conhecer às pessoas na cidade. Tenho recebido muito carinho e essa é a melhor parte de ser mordoma", comentou.

No desfile, também participou a atriz Melânia Gomes que, apesar de não estar na melhor forma, não quis faltar ao regresso de um dos pontos altos das festas de Viana. "Para estar aqui com uma infeção pulmonar, é preciso um amor e uma alegria muito grande. É importante para toda a gente este voltar. É quase uma simbologia de voltar à vida", declarou a atriz, que nos anos anteriores à pandemia se foi assumindo como uma espécie de "embaixadora" de Viana do Castelo.

Este ano, Tiago Brandão Rodrigues, deputado e ex-ministro da Educação, também marca presença na edição de regresso d'Agonia, como presidente da comissão de honra, a convite da Câmara Municipal. Natural de Paredes de Coura, Brandão Rodrigues divide estes dias entre a romaria de Viana e o festival, que decorre na sua terra natal.

"Estive ontem à noite até bem tarde em Coura e hoje de manhã às 10h30 já estava em Viana e ainda darei um pézinho de dança lá em cima, não descuidando as minhas funções aqui", referiu, comentando que "é uma honraria de uma vida" ser "padrinho" das festas que decorrem até domingo naquela cidade.