Vice-almirante Henrique Gouveia e Melo vai coordenar vacinação contra a Covid

O almirante Gouveia e Melo já integrava a task force criada pelo Governo para coordenar a vacinação

Por Guilherme de Sousa e Gonçalo Teles 03 Fevereiro, 2021 • 19:49

O vice-almirante Gouveia e Melo é o sucessor de Francisco Ramos como coordenador da task force que está a gerir o plano de vacinação contra a Covid-19. O oficial da Marinha já era o número dois da estrutura, sendo até agora o responsável pela logística e planeamento.

"O Governo nomeou o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo para coordenador da Task Force do Plano de vacinação contra a COVID-19 em Portugal. O Vice-Almirante já integrava a equipa que agora passa a coordenar, assumindo funções de imediato", lê-se num comunicado enviado às redações.

A decisão foi tomada pelo Governo após a demissão de Francisco Ramos, que renunciou ao cargo na terça-feira, depois de detetar irregularidades na vacinação no Hospital da Cruz Vermelha, do qual é presidente da comissão executiva.

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo garante que "se não se sentisse capaz, não tinha aceite o desafio" de suceder a Francisco Ramos como coordenador da task force de vacinação contra a Covid-19.

"É mais um sinal do apoio das Forças Armadas a este processo", adianta o responsável. "Estou confiante de que vamos conseguir ajudar a população portuguesa a vacinar-se."

Veja aqui o currículo do vice-almirante Gouveia e Melo

Sobre as vacinações indevidas, Gouveia e Melo garante que bastava ter acontecido uma para ser "lamentável" mas assinala a necessidade de realizar uma análise estatística ao que aconteceu. "Vamos apertar mais as regras", garante.

"A nomeação [como coordenador] será, em princípio, amanhã", adiantou.

"Somos silent service", garante o vice-almirante, que lembra que a responsabilidade de colocar em prática o plano de vacinação continua a ser do ministério da Saúde. "Vamos tentar, com a nossa cultura militar, mas com o ministério da Saúde, responder da melhor forma aos anseios de todos os portugueses."

Sobre a demissão de Francisco Ramos, o vice-almirante considera que o agora antigo coordenador teve uma atitude "muito honrada" e deixa outras explicações para o próprio.

Gouveia e Melo sucede a Francisco Ramos na liderança da task force numa altura em que são públicas diversas situações de vacinação indevida de várias pessoas em várias regiões do país e no dia em que arranca a vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas, numa fase que abrange cerca de 900 mil portugueses.