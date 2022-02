Vice do Chega condenado, FCUL mantém atividade normal e outros destaques TSF

Pedro Frazão, deputado eleito e vice-presidente do Chega, foi condenado pelo Tribunal de Cascais a eliminar uma publicação no Twitter © Nuno André Ferreira/Lusa

Por TSF 11 Fevereiro, 2022 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Frazão, deputado eleito e vice-presidente do Chega, foi condenado pelo Tribunal de Cascais a eliminar uma publicação no Twitter e a publicar um desmentido sobre as afirmações que fez de que Francisco Louçã "recebia uma avença obscura do BES".

Depois de na quinta-feira se ter sabido que a PJ impediu que um estudante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) concretizasse um ataque terrorista na faculdade esta sexta-feira, Luís Carriço, diretor da instituição de ensino, garantiu que a segurança dos alunos nunca esteve em causa e considera que não há razões para cancelar os exames.

Perante os relatos de que muitos alunos tiveram ataques de pânico e ficaram com medo de estar na universidade depois de se saber que um estudante preparava um atentado, Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, diz à TSF que é fundamental que seja disponibilizado apoio psicológico para que, no futuro, não fiquem marcas.

Os estudantes da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa ficaram "incrédulos" quando souberam que um colega, caloiro de 18 anos, estava a planear um atentado terrorista. À TSF, o presidente da Associação de Estudantes da FCUL descreve como ele e os restantes colegas receberam a notícia.

Em três das quatro vezes que FC Porto e Sporting se defrontaram para o campeonato com os atuais treinadores, o resultado final foi o empate. Neste clássico do Dragão, a diferença pontual entre os rivais pode criar dilemas a Sérgio Conceição e Rúben Amorim sobre a melhor forma de abordar o jogo, entre a vontade de ganhar e o receio de perder.

Jesualdo Ferreira, antigo treinador do Sporting e do FC Porto, considera que o clássico não é decisivo mas pode começar a ajudar a definir o caminho para o título. Em entrevista à TSF, o técnico entende que é um jogo de resultado incerto, mas lembra o percurso dos dragões nos últimos jogos.

Pode acompanhar a emissão especial da TSF para este FC Porto-Sporting a partir das 19h30 desta sexta-feira, na antena da TSF e aqui, em tsf.pt.

Os laboratórios de análises clínicas Germano de Sousa estão fechados ao público e só voltam a funcionar "em pleno" na segunda-feira, na sequência do ataque informático de que foram alvo na quinta-feira.

A Comissão Europeia disse "condenar veementemente" os recentes e "inaceitáveis" ciberataques a várias entidades em Portugal, revelando estar em contacto com as autoridades portuguesas "para compreender melhor" a magnitude e impacto destes incidentes.

O secretário de Estado norte-americano declarou esta sexta-feira que a Rússia está a acumular mais tropas na fronteira com a Ucrânia e alertou que uma invasão pode ocorrer "a qualquer momento", mesmo durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim.

Ministro por pouco tempo, deputado quase duas décadas, militante de sempre do PSD. Uns dizem dele que é um estratega, outros, numa versão menos abonatória, que é um Maquiavel. Ângelo Correia, engenheiro de formação, gestor de profissão, doutorado em estratégia e político por vocação é o convidado desta semana do programa Em Alta Voz, uma entrevista da TSF e do Diário de Notícias.