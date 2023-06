Vidas suspensas: greve dos funcionários judiciais arrasta processos nos tribunais

© Nuno Veiga/Lusa

Por Sónia Santos Silva 28 Junho, 2023 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Onde era suposto haver cerca de 16, estão seis funcionários judiciais. A escassez de recursos no DIAP do Porto, aliada à greve que começou em maio, gera o caos e como nota Cláudia Fonseca, advogada há mais de 20 anos, não é caso único.

"Eu já recebi marcações para meio de 2024, para final de 2024... Na semana passada tinha uma diligência que era a continuação de um julgamento que começou em janeiro, depois teve vários adiamentos por causas dos períodos de greve. Tinha a continuação agendada para as 14h30 e estava eu, o meu cliente, cinco testemunhas no tribunal e mais duas testemunhas, para serem ouvidas por videoconferência, em Tondela. Estivemos à espera até às 16h00, até que veio um funcionário pedir desculpas e disse que o julgamento foi adiado para julho. Isto é transversal, acontece em todo o país".

Cláudia Fonseca tem escritório em Matosinhos, onde há pouco mais de três anos, o DIAP passou a dispor de uma Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica, tal como acontece no Porto, Seixal e Lisboa. As expectativas estão a sair goradas. Os casos que deviam ter prioridade têm, na prática, lentidão.

"Eu tenho um caso que se iniciou há dois anos e ainda não tem despacho de acusação. Uma caso destes devia ficar resolvido, com julgamento incluído, no prazo de um ano".

A greve dos funcionários judiciais está a deixar vidas em suspenso por todo o país 00:00 00:00

Zélia Leal Pinto também é advogada e tem uma lista de processos em suspenso que não para de aumentar.

"As diligências que não se realizaram, vão ter que se realizar noutra data e vão fazer com que as que estão para se agendar, se agendem numa data mais à frente, ou seja, isto é uma bola de neve".

Esta advogada, que integra o escritório Rui Alves Pereira & Associados, trabalha sobretudo em direito da Família, com uma carga emocional mais elevada...

"É difícil transmitir-lhes [aos clientes] que não podemos ter uma decisão, ou realizar uma conferência de pais, ou não podemos ter um regime provisório ou definitivo porque há esta greve".

Seja qual for a área do Direito, os processos arrastam-se e ao contrário da saúde, na justiça não há privados para combater listas de espera. "Ou é ali naqueles tribunais, ou não há mais lado nenhum. As pessoas só podem esperar".