Um comboio em Ourém passou, na tarde desta sexta-feira, "literalmente pelo meio do incêndio em Ourém". Um vídeo gravado por um passageiro e publicado na rede social Twitter mostra a composição a passar a escassos metros do fogo.

"Este vídeo não mostra metade do que se viu e sentiu quando passamos literalmente pelo meio do incêndio em Ourém. É muito triste ver que as pessoas não têm um bocado de testa e querem destruir algo tão bonito, foram segundos horríveis que podiam acabar numa tragédia", escreve o autor do vídeo na rede social.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira à tarde em Ourém obrigou ao corte da circulação na Linha do Norte e atingiu um aviário. A circulação de comboios está interrompida desde cerca das 18h30.

De acordo com a informação transmitida pela CP à TSF, quatro comboios parados: dois na estação de Pombal e outros dois na de Caxarias. A empresa está a tentar encontrar autocarros que façam o transbordo dos passageiros, embora sem sucesso.

Pelo menos 40 pessoas já foram retiradas de casa, segundo disse à TSF o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque. O Comando Distrital de Santarém, pela voz de Nuno Morgado, explica à TSF que três focos incendiaram-se "em simultâneo".

"Dois deles já se encontram dominados. Há um terceiro que é o incêndio de Carvalhal, freguesia de Espite, em que o mesmo ainda está ativo com muita intensidade e com uma velocidade de propagação muito elevada, devido ao forte vento que se faz sentir, assim como projeções a longa distância. Na linha de propagação do incêndio existem diversos aglomerados populacionais e também diversas vias de circulação", explica.