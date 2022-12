Videovigilância e revistas à entrada. PSP espera 180 mil nos festejos na Praça do Comércio em Lisboa

As autoridades sugerem que as viagens sejam feitas com tempo © Palo Sranger \Global Imagens

Por Rui Tukayana com Cátia Carmo 30 Dezembro, 2022 • 19:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A PSP espera, em Lisboa, entre 100 a 180 mil pessoas nas celebrações de fim de ano na Praça do Comércio, um dos pontos de maior atenção para as autoridades na capital. O outro é o Parque das Nações. O superintendente Domingos Antunes revelou que na Praça do Comércio a segurança será garantida também através de videovigilância.

"Em articulação com todos os organismos municipais desenvolvemos uma estrutura de segurança e vamos, inclusivamente, colocar um sistema de videovigilância diretamente para a Praça do Comércio. Estamos, mais ou menos, a prever uma afluência entre cem a 180 mil pessoas. Pedimos que todos cumpram as medidas de segurança que foram fixadas, em particular todas as zonas de proteção que estão assinaladas. O que será mais decisivo e concorre para este esforço da polícia será a colaboração de cada um. Devem vir com tempo, para poder aceder, uma vez que vamos impor revistas à entrada destes recintos. Teremos oito pontos de revistas, mais um adicional, para que as pessoas possam entrar sem qualquer tipo de objetos que ponham em causa a segurança de todo o evento", explicou à TSF Domingos Antunes.

Os acessos na Praça do Comércio começam a ser condicionados a partir das 17h. Por isso, as autoridades sugerem que as viagens sejam feitas com tempo e, de preferência, em transportes públicos.

"As deslocações para estas zonas devem ser feitas de transportes públicos uma vez que todas as entidades fizeram um esforço para acomodar também esta nova afluência. É a primeira vez, a seguir ao período pandémico, que estamos a ter esta liberdade. Por isso também apelamos a que todas as pessoas tenham um comportamento cívico e colaborem também com todas as autoridades. Temos o dever cívico de colaborar para a melhor festa da cidade, mas não pode ser só um trabalho das autoridades públicas. Tem também de ter um contributo da parte do cidadão. Acreditamos que será uma festa que vai, mais uma vez, afirmar Lisboa como uma cidade segura, acolhedora e inclusiva", acrescentou o superintendente.

Ouça as declarações de Domingos Antunes à TSF 00:00 00:00

No total vão ser 1800 os polícias em funções na noite na passagem de ano em toda a Área Metropolitana de Lisboa. A Carris vai reforçar o serviço durante a madrugada da passagem de ano na cidade de Lisboa para dar resposta ao aumento da procura, divulgou a empresa na quinta-feira.

O Metropolitano de Lisboa informou que vai encerrar a estação do Terreiro do Paço, na linha Azul, às 18h00 de sábado, dia 31 de dezembro, reabrindo apenas às 06h30 de domingo, 01 de janeiro. O metro vai estar a circular, até à 01h00, com composições de seis carruagens em todas as linhas.