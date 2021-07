Vieira suspende funções, Rui Costa assume presidência do Benfica e outros destaques TSF

© Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Depois da detenção, a suspensão de funções de Luís Filipe Vieira, que só é ouvido pelo juiz Carlos Alexandre na manhã deste sábado. A presidência do Benfica mudou, esta sexta-feira, de mãos e Rui Costa é o novo líder do clube e da SAD encarnada. No primeiro discurso, assumiu que a prioridade é preparar a nova época. "Sei o que os benfiquistas esperam de quem está nesta posição", garantiu em pleno relvado do estádio da Luz.

Há mais um caso de uma lancha de alta velocidade abandonada em Tróia. A Polícia Marítima apreendeu uma embarcação encontrada à entrada do rio Sado e que estava rodeada de centenas de bidões de combustível.

Um dia depois de terem sido divulgadas as novas regras de combate à Covid-19, o Presidente da República deixou elogios às medidas que dizem ser "muito equilibradas" e alertou para a necessidade de convergência.

E, numa única semana, o número de casos de infeção duplicou no Norte.

A responsabilidade pelo abatimento do teto no túnel do metro sobre um comboio que circulava na Praça de Espanha, em Lisboa, em setembro de 2020, foi atribuída às várias entidades envolvidas na obra. São as conclusões do relatório, que pode conhecer aqui:

A Liga Portugal anunciou, esta sexta-feira, que os adeptos vão voltar aos estádios do futebol português na próxima época. Para já, a lotação é de 33% e há regras a cumprir.

Cátia Monteiro foi a Espinho para ser vacinada contra a Covid-19 mas, quando chegou ao centro de vacinação, foi-lhe negada a vacina. Teria já recebido a primeira dose nos Açores, na Ilha Terceira. Só que nunca esteve nos Açores.